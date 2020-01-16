網友票選5大熱門年菜之一的「肉乾先生」。（經發局提供／許哲瑗新北傳真）

百樣年貨都在1月17至19日「來趣新北旺大街」。（經發局提供／許哲瑗新北傳真）。

年節將至，新北市經發局邀集百位攤商舉辦「來趣新北旺大街」市集，將於17日至19日上午11時晚間8時於市民廣場登場，從乾貨零嘴、圍爐年菜到春節禮品應有盡有，經發局更推出採買攻略，集結網友票選的5大熱門年貨，在市集內一網打盡，歡迎民眾共襄盛舉。

經發局表示，「來趣新北旺大街」現場攤位包括年貨、伴手禮、節慶用品等，每天限定商品下殺5折起，滿額再抽Dyson無線吸塵器等萬元實用家電，消費滿5000元的前10位民眾，還可獲得阿基師與福容飯店共同推出的限量年菜，並提供宅配到府、電商訂購、多元支付等便民服務，另活動現場也發送著名的烘爐地錢母、金鼠御守，象徵招財祈福。

經發局介紹，今年特別集結5大網友票選的熱門年貨，推出「年節採買攻略」，包括過年必吃的瓜子、肉乾及堅果等必備迎賓零食，以及年夜飯所需的海鮮料理、三牲燒雞等年菜食材，將春節所需一次買齊。

此外，年貨大街現場結合牌樓、春聯及紅燈籠、限時打卡點等復古元素，設置3米高的祈福燈籠牆，以及象徵好運到的招財祈福許願池，不僅吸睛，也適合民眾到場打卡，歡迎民眾來市民廣場買年貨、拿好康。

(中時 )