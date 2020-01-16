前國民黨主席吳敦義昨天下台，黨主席即將補選，中央委員連勝文在臉書發文指出，要確保國民黨未來能持續進步，正確方式應採取「集體領導」，徹底摒棄黨主席「個人大於黨」的老舊思維；未來黨主席更應該是黨內不同意見的協調者，而非只是仲裁者。

連勝文說，國民黨過去多年來非常嚴重的問題，就是黨主席把自己看的「比黨還大」，這種充滿威權與自戀的心態，讓人看到多年來黨高層種種師心自用，也導致黨內一種「看上不看下」的組織文化。

他表示，黨主席把黨機器當自己的踏腳石，而人才若能為黨主席「個人」服務，即納入黨主席私人的侍從體系，而有不同意見或不愛拍馬屁的人，即便對國家社會或黨有貢獻，也只能被排擠，久而久之這個黨，內部一片祥和，同溫層內四季如春，卻跟社會脫節，這就是問題的根源。

連勝文說，他過去不只一次的提出這些看法，可惜人微言輕，起不了作用。所以過去五年，包含選舉造勢，他只去了離家走路不到20分鐘的中央黨部，不超過10次。因為他決定走自己的路，從自己較熟悉的青年議題開始，不論是青年創新創業、體育、社區公益或公共事務，在黨中央同溫層外，多的是可以努力之處。

他說，走自己的路，讓他開始接觸到黨中央無心也無力接觸的台灣新世代，反而給了我們更寬廣的空間。所以未來黨主席若仍抱著這種「自己比黨大」的心態，那主席不管是誰，對我們來講一點都不重要，因為我們是不會認同的！

連勝文強調，他對「個人」實在沒有什麼信心，因為聽了太多空話了。他認為要確保這個黨未來能持續進步，真正引領社會，連結新世代，正確方式應是採取「集體領導」，集合眾人智慧，互相合作，徹底摒棄黨主席「個人大於黨」的老舊思維。

換句話說，未來黨主席更應該是黨內不同意見的協調者，而非只是仲裁者。只有尊重不同的意見，才有可能真正凝結黨內的共識，向共同目標邁進。「不要再試著把黨機器變成自己的私人部隊，因為事實證明，這只會越玩越小，除了有所求的人外，沒人會理你的。」

他說，國民黨一定要破解一種迷思：期待一個完美領袖橫空出世，變成未來救世主！只有透過群體的力量，所有人共同努力，每個人都是這個黨的救世主，各盡其才，這個黨才會真正有希望。事實證明，過多算計到最後都變成一無所有，若黨的領導人一直執著於自己利益，這個黨不可能會有任何改變；領導人願意拋開自己，無私無我，可能才是這個黨未來重生的關鍵。

(中時 )