本週五(1/17)上午11點，NHL太平洋區榜首亞歷桑那土狼將作客挑戰同區對手溫哥華加人，土狼擁有西部最佳的客場戰績(14勝8敗3和)，加人主場戰績也高居西部第三(14勝5敗3和)，這場精彩的太平洋區內戰，就看加人能否成功抵擋猖獗的土狼。

本季土狼補強動作頻頻，季前先簽下凱塞爾(Phil Kessel)與索德柏格(Carl Soderberg)兩名老將，去年12月底更從紐澤西魔鬼交易來得分能力一把罩的前狀元郎霍爾(Taylor Hall)，堪稱是本季最重磅的交易。但霍爾與土狼主力中鋒史馬茲(Nick Schmaltz)都是需要大量球權的選手，因此球隊進攻效率仍未有顯著提升，如果在剩下的賽季能成功整合兩名優異得分手，擁有強硬防守做後盾的土狼仍有漲勢可期。

溫哥華加人本季雖擺脫「大補丸」的窘境，但客場作戰能力不佳，客場場均得/失球為2.77/3.55，攻守發揮都不盡理想。所幸加人在主場表現強勢，場均得/失球為3.68/2.72，接近聯盟頂尖球隊的表現，靠著主場的優異戰績，加人還能勉強將戰績維持在西部八強邊緣。因此加人本季要闖進季後賽，勢必要改善客場的軟腳症。

土狼雖然客場作戰能力佳，但近期處於磨合期，進攻端熄火嚴重，對上颶風及閃電兩戰得分皆掛蛋，光靠防守要牽制住主場火力凶猛的加人難度不小，況且加人近5場主場全勝，攻守兩端都有穩定發揮，此戰要守住主場勝利應不成問題，推薦「不讓分玩法-主勝」。

(中時電子報)