大成集團旗下日式炸豬排連鎖餐廳「勝博殿」今（16）宣布，近年餐酒館店型風行於餐飲業，勝博殿此次也將該風潮帶入新北，以全新型態入駐永和比漾廣場，開出全台第一間勝博殿餐酒館新店型分店，今日開始試營運。業者強調，該店除了可品嚐正宗日式炸豬排外，還可同時享用日式清酒、威士忌及梅酒蘇打等。

業者指出，「勝博殿」日式炸豬排連鎖餐廳，目前在日本與海外共有500多家店，2005年大成集團於與日本勝博殿母集團合作，在台灣設立勝成餐飲股份有限公司，將「勝博殿」品牌引進台灣，並在台灣掀起日式炸豬排店排隊風潮，目前全台已有37家門市。

業者指出，「勝博殿」此次新店型融合了日本上班族餐酒飲食習慣，將新形態生活風格帶入新北餐飲市場。全新的勝博殿永和比漾店，位於新北市永和區中山路一段238號5樓，店舖共70坪、座位110個。

歡慶「勝博殿」永和比漾店全新開幕，業者表示，自1月17日起至1月21日在該店消費滿1,000元，即贈送100元禮券，並加送厚切海老排一份，下載勝博殿APP完成註冊，還有其他好食相贈。

此外，因應過年即將到來，全台「勝博殿」也將於1月22日至2月16日，推出新春限定海陸盛宴雙人餐-開運鰻魚飯搭配豬排。業者表示，日本在新春之時會以吃鰻魚，象徵年初節節高升好運來，祈求新的一年有好的開始。

「勝博殿」是日本最具規模的日式豬排連鎖店，於1966年始創於東京新宿，目前全球據點分佈於台灣、中國大陸、香港、韓國、新加坡、菲律賓、泰國、加拿大等地。2005年大成集團與勝博殿母公司日本Green House Foods公司合資成立勝成餐飲公司，正式進軍台灣餐飲界，目前全台設立37家連鎖餐廳，大陸10家。

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(工商 )