凱基證券日前獲頒櫃買中心四獎項，包括上櫃權證競賽「權面齊發」獎、「權力躍進」獎、興櫃股票推薦證券商造市競賽「推薦證券商最佳貢獻」、上櫃ETF獎勵活動「E門豪傑」獎等，在權證、興櫃推薦及ETF等三大領域展現成果。

凱基證券近期持續締造獲獎紀錄，甫於2019年底獲頒「推薦輔導上櫃及登錄興櫃績效獎」，此次又獲頒興櫃造市競賽活動之「推薦證券商最佳貢獻獎」；108年也在台灣證券交易所證券商ETP交易及造市競賽拿下「臺股ETF揚升獎」、「ETF國際獎」二項冠軍，此次再獲櫃買中心「E門豪傑」獎。

在權證領域上，凱基證券著眼上櫃股票中藏有許多明日之星，積極發行相關權證，並配合櫃買中心108年推出富櫃200指數、其以市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股，凱基證券也隨之發行相關權證，提供投資人可用小額資金參與標的行情漲跌；據統計，凱基證券108年發行的上櫃權證共1,279檔，發行金額134.86億元，較107年的1,071檔成長近2成，積極度可見一斑。

在權證發行策略上，凱基證券表示，將持續提供多元標的，以及各種履約價與行使比例供投資人選擇；在商品類型上，也將提供各項策略，增加投資人運用的廣度。此外，也將持續發掘具發展潛力的企業，推薦其於興櫃及上市櫃市場掛牌，並提供投資人優良且穩定的造市品質，讓更多優質投資標的得以被看見。

(工商 )