澳洲職棒賽完8週，官網開始公佈本季季後賽預想隊伍及對戰組合，吉隆、強盜、藍襪三支球隊進軍季後階段情勢危殆，最後兩週例行賽成為關鍵，另五支現階段看來有機會爭冠的隊伍則挾帶積極氣勢上衝，因此推薦玩家串關押三支瀕臨淘汰球隊的對家「不讓分」獲勝，有機會在棒球季正式封關前小賺一波。

本週賽程中，吉隆將面對熱火；藍襪則會和強盜正面交鋒。最終週賽程則是吉隆遭遇巨人、藍襪遇上騎兵、強盜迎戰鱷蜥。達人推薦這些組合就買熱火、巨人、騎兵、鱷蜥「不讓分」獲勝；而藍襪強盜的交手則押「小分」，並使用串關提高獎金賠率。

澳洲職棒最終賽程

季後賽隊伍即將底定的階段中，達人反倒不推薦賠率較高的「勝分差」玩法串關與包牌。主要因為戰績佳領先勝差多的強隊會以調整投手為主，而瀕臨淘汰球隊也須步步為營，任意開綠燈連續強攻出現大局機率降低，自然與高比數連結性強的「7+」出現機率相對變小，此時回歸勝負玩法最為單純贏面也較大。

當然，在各隊有針對未來賽程有目的調配戰力，以及本季投手表現較優的趨勢下，「小」分仍是預期出現率高的結果，這點亦可供玩家參考加入串關標的。

下週我們將持續更新介紹本季澳職季後賽的賽程與對戰組合，並從中推薦適合投注的玩法，敬請期待。

(中時電子報)