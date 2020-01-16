文化大學前董事長張鏡湖，擔任董事期間每月支領10萬多元薪資，還在2018年1月擔任一間基金會董事長期間與文化大學簽約，之後又濫用職權捨棄合約，遭基金會控告背信罪，並私刻長泰公司大小章印鑑，盜領帳戶餘額1800萬，士林地檢署日前偵結，因張鏡湖去年11月25日死亡，處分不起訴。

張鏡湖擔任文化大學第17屆董事會董事長，明知一般董事不得支領薪資，卻在2013年3月12日到2017年3月11日，每月支領10萬7525的專任董事薪資，涉犯背信罪。

張又擔任一間基金會董事長，在2013年間，依「專科以上學校推廣教育實施辦法」，以基金會名義與文化大學簽約，到了2018年直接以基金會名義與文化大學終止協議，並造成基金會的損失。

另外張又在2018年5月，未經董事會決議，另行新刻長泰公司大小章印鑑，將帳戶餘額提領一空，涉嫌偽造文書，偽造印章，業務侵占罪，全部都因張鏡湖死亡，依法予以不起訴處分。

＃文化大學 ＃張鏡湖 ＃背信 ＃侵佔

(中時 )