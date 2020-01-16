農曆年關腳步將近，許多人開始至市場或各大賣場採買過節用品、年貨；然而人潮壅擠之處，也容易成為竊嫌下手的目標。台中市警局第六分局為提醒民眾注意保管隨身財物，西屯派出所員警、警察志工及民防人員，至車水馬龍的西屯市場進行加強重要節日安全維護工作期間防竊防詐騙宣導。

宣導過程中，剛好遇到1名外國遊客來臺旅遊，並對警方的宣導深感興趣，員警特地用英文向他宣導防詐騙的注意事項，若有問題可以撥打警政署165反詐騙電話，外國遊客感謝的說警方能保護他！採買的民眾看到警方手持宣導物品並沿街宣導，頻頻表示有警察在就很安心，相當感謝警方的辛苦。

警方指出，民眾到人多的地方，要隨時注意隨身包包，避免穿戴顯眼的貴重飾品；騎乘機車時，背包要斜背或者將重要物品放置機車置物箱內；過年期間若全家要外出旅遊，可以向警方申請舉家外出加強巡邏；老舊門鎖也要定期更換，或裝設感應式照明燈及監視器，讓歹徒知難而退，才能安心出遊、快樂返家。

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(中時 )