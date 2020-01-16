五峰鄉山林間近來不時傳出疑似電鋸伐木聲響，竹東分局桃山派出所長夏文星在南清公路沿線各所積極佈，16日凌晨查獲6名盜伐林木嫌犯，起出8塊價格不斐的檜木瘤等珍貴木材，嫌犯一開始趁黑竟辯稱袋內是山豬屍體。

警方在16日凌晨3時，在路口監視器發現2部非部落居民車輛進入樂山林道，疑似載運盜伐林木，立即通報各所編排警力在南清公路沿線設置攔截點。

到凌晨5時30分，桃山所所長夏文星率同仁在所前設置攔截點，攔獲監視器上出現的可疑車輛，犯嫌在員警盤查時眼神閃爍，言詞反覆，警方要求開啟後車廂，發現8個米布袋內裝有不明物體。

犯嫌辯稱他們樂山林道鄰近山區打獵，並獵山豬及飛鼠，趁天色昏暗向員警詐稱袋內是山豬屍體，但米布袋飄出陣陣木頭香味，夏文星查緝山老鼠經驗豐富，當下戳破竊嫌謊言。

警方將6名嫌犯帶回桃山所偵辦，通知林務局專業人員至所鑑定樹種為珍貴檜木，全案依違反森林法移送地檢署偵辦。

(中時 )