晶圓代工龍頭台積電16日召開法人說明會，去年第四季美元營收達103.94億元，新台幣合併營收季增8.3％達3172.37億元，較前年同期成長9.5％，並創單季營收歷史新高。平均毛利率季增2.6個百分點達50.2％，較前年同期增加2.5個百分點。營業利益季增15.2％達1242.44億元，較前年同期成長16.0％。單季歸屬母公司稅後淨利季增14.8％達1160.35億元，較前年同期成長16.1％，創下季度獲利歷史新高，每股淨利4.47元優於預期。
台積電去年第四季7奈米製程占晶圓銷售金額35％，10奈米製程占晶圓銷售金額1％，16奈米製程占晶圓銷售金額20％。總體來看，16奈米及更先進製程占季度晶圓銷售金額比重達56％。
台積電2019年合併營收達10699.85億元，較2018年成長3.7％，平均毛利率年減2.3個百分點達46.0％，營業利益3727.01億元，較2018年減少2.8％，歸屬母公司稅後淨利3452.64億元，與2018年相較減少1.7％，每股淨利13.32元。
(工商 )
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