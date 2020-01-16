美國總統川普今天在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議，所含內容有部分會大幅改變美中世界兩大經濟體之間的經濟關係。

儘管今天所簽的協議讓川普拿下部分勝利，包括中方承諾在2021年前購買額外2000億美元的美國商品和服務，並掃蕩川普政府所不滿的某些商業行為，但協議文本並沒有提供足夠資訊來說明如何實踐。

以下為據「紐約時報」、法新社等外媒彙整，美中第一階段貿易協議的7大要點：

● 中國承諾擴大對美採購

北京方面承諾在2020年1月1日至2021年12月31日的兩年中，從美國購買和進口的成品、農產品、能源產品和服務產品總額，會比2017年（即貿易戰開打之前）進口額度多出至少2000億美元。

這包括320億美元農產品和海產；將近780億美元的製造業產品，包括飛機、機械和鋼鐵；以及520億美元的能源產品。

這對在川普貿易戰中遭遇最大衝擊的農民來說是好消息，多個美國企業無疑也將十分欣喜，但中國僅同意兩年的採購期，未來會怎麼做仍模糊不清。

● 智慧財產權

智慧財產權保護是美國當初根據301條款對中國發起貿易戰的核心問題。

第一階段貿易協議要求懲罰竊取商業機密的行為，要求中方正式禁止下列3事項：網路竊盜、越權披露貿易機密、運用竊取來的貿易機密。協議同時要求創建機制來解決藥品專利方面的爭議。

協議也列出條款來避免假藥等偽造行為和線上盜版行為。

● 強制性技術轉讓

今天簽署的協議規定，美中雙方均不得強制要求另一方人員轉移「與收購、合資企業或其他投資交易相關的」技術。這有助於緩解美國企業在中國展開業務的一些怨言。

● 金融服務

中國將根據第一階段貿易協議，允許美國金融服務提供商申請牌照，有了牌照，這些企業將得以從中資銀行取得不良債權。

這部分協議另一重要之處在於，多年來，威士卡（Visa）、萬事達卡（Mastercard）和美國運通（American Express）等信用卡公司都試圖進入中國，今天簽署的協議中，北京同意接受這幾家公司的執照申請書，但並非等同進入中方市場。就算中國批准它們的申請，中國電子支付系統發達，且多由境內企業把持，威士卡、萬事達卡和美國運通未必能殺出一片天。

● 匯率機制

協議中，美中雙方均承諾遵守國際貨幣基金（IMF）的各項原則，避免操縱匯率。兩方承諾，將致力達成由市場決定的匯率，並避免競貶本國貨幣。

這方面重要性在於，華府甫將中國移出匯率操縱國名單，第一階段貿易協議將賦予他們另一種方式來執行以市場為導向的匯率原則。

● 不撤銷關稅

去年12月達成的第一階段貿易協議，美方取消原定對中國製手機、玩具、筆記型電腦要加徵的關稅，並對其他價值約1200億美元的中國商品，包括平板電視、藍牙耳機和多項鞋款的關稅砍半至7.5%。

但協議保留美國對價值2500億美元中國製產品的25%關稅，也將保留中國對逾1000億美元美國製商品所加徵的報復性關稅。

川普表示，唯有雙方達成第二階段協議才會撤銷所有關稅，目前「有必要繼續保留關稅，否則談判桌上我們會沒牌可打了」。

● 執行面

美方當初與中國展開談判時，外界最大疑慮之一就是要如何落實協議。

川普政府一名高階官員說，第一階段協議的爭議緩解暨執行機制將費時約90天完成，這套機制設計用來制止單方對任何懲罰性關稅進行報復。

若美方指控中國不守信，可一路向愈來愈高階的官員進行申訴，過程約75天。

如果連部長層級都無法解決爭端，控方將可加徵關稅，被控方唯一可採行的因應手段就是完全退出協議。當然，川普已經講明，若走到這一步，他將對中國輸美商品加徵更多關稅，等於讓兩國重回貿易戰老路。

(中央社)