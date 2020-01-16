農曆春節將至，交通部今赴行政院報告輸運計畫，鐵路部分，高鐵增開386班次、台鐵加開各節列車總計279列次；高速公路23日至29日，每日0時至5時全線暫停收費，交通部預估，國道高峰期為26日至28日，提醒民眾避開擁擠時段路段，並多加利用替代道路。空運部分，因應遠航停飛，民航局除協調立榮、華信航空加開班次，華航及長榮也調派區域航線支援，澎湖、金門機位較去年春節增加約3萬個座位，春節輸運沒有問題。

針對春節交通疏運，行政院長蘇貞昌今於院會指示通部積極宣導各項措施，切實掌握疏運狀況，強台鐵餘票釋出、機動增班等資訊揭露；公路運輸部分，因應蘇花改日前全線通車，國道5號前往蘇花改及蘇花改與原台9線的匯流路段都是易壅塞的高風險區，提醒交通部務必事先做好預防因應。

交通部次長王國材表示，蘇花改全線通車，對於原有台9線蘇花公路是容量增加，主要交通瓶頸可能在新隧道與原台9線，容易發生車輛回堵，將會結合警方加強交通疏導，同時此次新增3條台北至花蓮客運路線，花東春節運量比較沒問題。

因遠航無預警停航，遠航在國原有6條航線，占國內線運能30％，離島春節運能受矚目，王國材說，交通部事前已做過演練，除協調立榮、華信協助輸運旅客，也協調華航、長榮調派區域航線支援，整體運能經過計算，去年金門、澎湖提供21.7萬座位，今年增加超過3萬個座位到24.8萬個座位，外島春節輸運不受遠航停飛影響。

鐵路部分，高鐵春節輸運期間從21日至30日增開386班次，總計雙向提供共1805班次，目前尖峰時段僅剩長程零星座位；台鐵則是加開各級列車共279班次，西部幹線日平均運量較平日增加9.6％、東部增加22％。

高速公路管制措施部分，23日至29日每日0時至5時國道全線暫停收費，春節假期收費時段採單一費率75折，無每日20公里憂會里程；國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

國道高乘載管制時段包括1月27日、28日每日13時至18時實施國道1號北向高雄至湖口路段、國道3號九如至大溪路段；1月25日至27日每日7時至12時國道5號南向南港至坪林；27日至29日14時至21時蘇澳至頭城。

(中時 )