「一眉哥」安東尼戴維斯續因背傷缺陣的湖人，16日雖克服上半場一度落後20分頹勢，打到末節一度反超，可惜最後關頭沒法守住魔術凶猛火力，無奈在自家主場以118比119爆冷輸給魔術，中止9連勝，接下來就等一眉哥趕緊歸隊了。

繼續少了安東尼戴維斯的湖人，一開賽打得荒腔走板，幾乎所有先發主力都陷低潮，也讓魔術趁機靠著三分火力，一度領先地主湖人到20分，幸好上半場結束前，湖人火力總算有所振作，丹尼爾斯更在上半場還剩18.4秒完成「四分打」。

打完上半場還以58比65落後的湖人，終在末節靠著詹姆斯的三分球，取得全場首次領先，可是武切維奇最後55.9秒投進三分球，幫助魔術取得114比110領先，詹姆斯也在最後33.2秒投進三分球，湖人繼續追到只差1分的緊張局面。

富爾茲雖在最後15.4秒切入上籃取分，他卻隨即倒地不起，明顯因為左小腿抽筋只能提前退場，湖人把最後一擊機會交給詹姆斯，結果他的三分球出手沒進，阿隆戈登搶下進攻籃板，最後1.7秒兩罰中1，也讓湖人無奈宣告中止9連勝。

湖人以庫克22分最高，詹姆斯也拿19分、19助攻，波普與丹尼爾斯各有17分，可惜頂替安東尼戴維斯先發的庫茲馬此役手軟，全場投10中2、只拿4分；魔術以2017年狀元富爾茲21分、11籃板及10助攻的生涯第2次大三元表現最佳。

(中時 )