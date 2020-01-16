東森集團攜手華碩AI研發中心簽署MOU，以AI引領台灣品牌再創智慧新版圖，東森集團與華碩AI研發中心（AICS）共同簽署合作意向書，未來將透過華碩先進AI技術解決方案，於東森媒體、零售、文創等多元事業體，整合虛實場域數據、軟硬體資源進行應用，提供消費者更貼心便捷的數位體驗，於高度競爭的全球新媒體與新零售市場，一齊打造國際級智慧文創產業，展現台灣AI研發實力，再創台灣品牌價值新高峰。

東森集團總裁王令麟表示，東森過去經營媒體品牌，從有線電視MSO、東森電視、東森購物、東森新聞雲，始終秉持長期投資，引領創新產業發展，樹立東森為創新新媒體、新零售之新商模，贏得消費者的信任，數位雲端對媒體是挑戰也是機會，5G、AI、AR將改變消費者生活。

他指出，本次選擇與華碩成為合作夥伴，希望借重華碩在AI領域的專業技術來精進大數據，未來期能將軟實力與硬體整合到位，為台灣的文創、娛樂、音樂、IP跨向國際，和華碩共同攜手打造國際合作交流平台，引領台灣品牌一起站向全球舞台。

近幾年台灣各產業都已累積可觀的非結構化數據，包含各類影像、音檔與文字等，然而在數據轉化整合與智慧應用過程，企業內部常存有成本與技術門檻難題，普遍仍難以具體落實以數據為導向的商業決策，甚或實現企業數位轉型願景。

華碩AI研發中心（AICS）集結台灣與國際AI領域專業人才，以嚴謹的軟體文化，在地化了解企業需求，目前於智慧醫療、安防、交通等領域皆有應用合作，提供企業夥伴人工智慧雲端解決方案，有效整合蘊藏企業命脈的海量資訊，協助企業如站在巨人肩膀，以AI驅動更具廣闊遠見的數位轉型與創新。

東森集團自2014年起率先導入大數據技術，目前已看到初步成效，東森購物的電話行銷中心每日需處理平均9萬通交易電話，大數據含金量極高，更透過大數據進行會員貼標，使東森購物的電話行銷在假日期間，接聽聯絡率模型全面提升為14.3％，未來期待華碩語音辨識技術導入後，能再提昇會員服務品質與線上線下成功導客。

華碩全球副總裁暨AI研發中心負責人黃泰一表示，本次合作華碩AI研發中心（AICS）將為東森集團擘劃智慧產業藍圖傾力相助，建構企業內部的數據中台，透過電腦視覺（CV）、語音辨識（ASR）、自然語言處理（NLP）等先進AI核心技術，將散佈在各事業體的海量數據，進行匯聚與結構性轉化，形成實質的數據金礦，為企業於消費者洞察、優化服務與商機開發等層面提供有利動能，使點狀數據能發揮網狀商業效益，甚至形成跨域創新的影響力。

例如整合線上媒體與購物等用戶足跡，以及線下實體店人流與商品資訊分析，建立使用者輪廓，透過數據驅動達到客群分層與精準行銷，實現AI技術重構人、貨、場的新零售。

(工商 )