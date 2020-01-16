昔日主持搭檔阿翔（陳秉立）與謝忻去年6月經歷不倫風波，重創兩人演藝事業，還讓阿翔與正宮Grace婚姻一度陷入危機，所幸夫妻倆積極修補關係，兩人已和好，Grace也轉型當起YouTuber，並大方曝光素顏，而有網友則標記好友並留言「妳看看別人素顏⋯」，對此，Grace也展現高EQ回應。

Grace轉型當起YouTuber，今（15日）凌晨在網曬出秋冬妝容影片，她大方以全素顏入鏡，脂粉未施的她，臉色略顯黯沉、看起來稍顯沒精神，同時則有網友則標記好友並留言「妳看看別人素顏⋯看完後⋯是不是我都沒說謊！」

對此，Grace沒動怒氣，並展現高EQ親回應：「化妝品本來就是神奇魔法」，還驚嚇到該網友直呼：「我沒有別意思 別誤會😨」，Grace也親民強調沒事，並喊話「一起變水😁」。

Grace臉書全文。（圖／取材自Out Of Control 媽咪Grace 臉書）

Grace在發文中提到，她是在社區的交誼廳拍片，鏡頭外有許多鄰居進進出出，Grace表示自己故作鎮定外，也自嘲很為難鄰居「在旁看到我在自導自演～對鏡頭又是笑～又是pose的～我得想像整個空間都是我的舞台～才能若無其事完成影片（其實超害羞😳）」。

(中時電子報)