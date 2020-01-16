每到了下午3、4點的時光，辦公室總是開始出現吃下午茶的召喚聲，上班族常吃的午茶點心，包括咖啡、奶茶.等之類的飲品，加上了奶油或是奶精，熱量飆升不在話下，除了飲品之外，通常會再搭配雞排、奶酥麵包、蛋糕、泡芙等高熱量的食物。

雙和醫院營養室營養師薛安栗分析，一套下午茶的熱量計算下來，往往超過500大卡之多，天天吃、常常吃，體重就會節節升高。而肥胖不光只是體形上的困擾，更重要的是會造成心血管疾病以及代謝性疾病的危險因子，包括高血壓、高血糖與高血脂等，都與肥胖脫不了關係。

值得注意的是，很多上班族一到下午時間，就感到疲累不堪，如果又吃錯下午茶，可是會讓自己越吃越累，因為含糖量高的食物會消耗人體的維生素B群，讓人感到容易疲累。

雖然說下午茶內容的選擇，宜避免高油、高糖、高熱量的食物，但可別以為不選這些類別的食物，就與下午茶絕緣了！其實，下午茶也可以吃得既滿足又健康。建議可將全天熱量攝取平均分配於下午茶時段的餐點中，內容可選些可兼顧營養、均衡的食物種類，例如蔬果與奶製品是一整天當中必須攝取的營養來源，但是，很多人卻很難排入一天的三餐中，這時不妨將這些食物的攝取時間安排在下午茶時段，如此可以直到下班前都能保持良好的精力，也因為下午已經墊過肚子了，晚餐就會吃得比較少。

飲品方面的選擇，建議可選用無糖茶飲如綠茶，若是想要喝手搖杯飲品，建議選擇鮮奶茶，以鮮奶來取代奶精，甜度選擇最好是減糖或是無糖；很多上班族習慣喝咖啡來提神，甚至已經有酗咖啡之虞，但咖啡容易讓人產生依賴性，因此，應控制攝取量，尤其避免喝加了奶精的三合一咖啡。

若能夠在下午茶時段喝一杯含有果肉的現榨蔬果汁、低脂牛奶或是無糖優酪乳，就更理想了，或者可以泡一杯含有枸杞、紅棗的養生茶，也是健康的選擇。

若喝了飲品還不滿足，搭配糕點的時候，不要選擇奶酥等高熱量的精緻食物，建議可以吃些蔬果等食物，其中含有豐富的維生素與礦物質，具有提神的效果，例如蔬菜三明治，或是全麥土司、烤地瓜等含有高纖維的食物；另外，也可以高纖蘇打餅乾取代洋芋片等這類只含空熱量的零食，因為複合性的碳水化合物不但有助血糖穩定，高纖維食物也容易有飽足感，另可加點起司，補充蛋白質與鈣質。

堅果類的食物如腰果、杏仁等，也可以安排於下午茶時段來做補充。不過，市售堅果多有調味，因此盡可能選擇原味產品，且堅果屬於高熱量食物，攝取務必要適量，千萬不要抱著一桶堅果，吃到想停才收起來，而是先抓一小手掌的量，吃完該份量就好了，這種方式有助份量的控制；另外，也可多選擇需要咀嚼的食物，以提升飽足感，例如芭樂之類的水果。

下午茶常被視為上班族肥胖的主因，但只要選對下午茶，不但不會增加額外的熱量，反而有助均衡飲食的調配，改善營養素攝取不足的問題，讓自己既能滿足口腹之慾，又可達到健康加分的效果。

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(中時電子報)