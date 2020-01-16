國民黨2020選舉大敗，總統、立委滿盤皆輸，黨主席吳敦義宣布辭職，黨內青壯派也包圍黨中央要求改革，提出吳敦義與吳斯懷下台條件，15日更有年輕黨員甚至喊出「老賊下台」口號。沒膽究雙「吳」，KMT敗到無魂有體稻草黨?

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(中時電子報)