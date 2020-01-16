《大政治大爆卦─無色覺醒》沒膽究雙「吳」 KMT敗到無魂有體稻草黨？ 14:162020/01/16 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨2020選舉大敗，總統、立委滿盤皆輸，黨主席吳敦義宣布辭職，黨內青壯派也包圍黨中央要求改革，提出吳敦義與吳斯懷下台條件，15日更有年輕黨員甚至喊出「老賊下台」口號。沒膽究雙「吳」，KMT敗到無魂有體稻草黨? 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 敗選開砲 藍委：老化、保守，沒有培養年輕人 13:082020/01/12 政治 楊瓊瓔勝不敢懈怠 洪慈庸敗感謝支持 04:102020/01/13 地方新聞 趙少康痛批吳敦義：史上最不要臉的敗選聲明！ 08:512020/01/14 政治 傳將接台中市副市長？顏寬恒：不可能 18:572020/01/14 政治 KMT轉型路：振興中華 保護台灣 04:102020/01/15 論壇廣場 國民黨列七大敗選原因 「韓國瑜因素」被逐一檢討 13:312020/01/15 政治 直播》國民黨中常會場外失控互罵 高喊：支持吳敦義、吳斯懷加油 13:582020/01/15 政治 國民黨敗選檢討報告全文 列7大原因 17:172020/01/15 政治 藍營青壯派民代批評 拒絕黨主席黑箱補選 18:102020/01/15 政治 國民黨敗選檢討報告 李正皓看完氣炸：你們都欠恁爸一個道歉！ 08:102020/01/16 政治 政治熱門新聞 LSE官網發聲明 網看完驚訝回一句話！ - 政治 鳥卦師卜高雄罷韓得到驚人結局 網傻眼 - 政治 LSE官網發賀電？彭文正拋3大疑點開嗆！ - 政治 高雄工廠大火 命理師曝「罷韓」玄機 - 政治 「最大遺珠」將卸任立委 評國民黨：神仙難救！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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