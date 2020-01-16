國家通訊委員會（NCC）16日舉行記者會公布5G行動寬頻第1階段競標結果，中華電信取得最多頻寬。（姚志平攝）

5G第一階段數量競價大戰結束，最熱門的3.5GHz頻段總標金飆上1364.33億元，超出底價461.5％，總標金高達1380.81億元，也超出底價433.1％。對於昨日才說白熱化的競標恐延續到農曆年後，今日突然結束，外傳是亞太電信最後放棄3.5GHz頻段所致，不過NCC代理主委陳耀祥指出，這是業者商業考量沒有棄標問題。NCC官員也指出，業者可跨頻段合作，這要看電信業者們的個別考量。

5G第一階段數量競價於12月10日開始，截至今日已進入第27日，原本外界預期，還須一段時間才會落幕，不料就在今日開始的第1回合、即第261回合便結果出爐。

3.5GHz黃金頻段飆上1364.33億，以各國5G競標狀況分析，僅次於義大利的1450億元，與德國的1420億元，排名全球第3名，至於得標單價上，更以50.75億元，大舉超越昔日最高價義大利的32.1億元，原本並列第二的韓國、澳洲29.1億元。

對於這次共有1800MHZ、3.5GHz及28GHz三頻段釋出，1800MHz無人競標，NCC官員透露，一開始本有業者想拿，不料後來最熱門的3.5GHz價格不斷墊高下，已無餘力投入，才會無人競標。

NCC公布各業者得標狀況，3.5GHZ頻段以中華電信拿最多，狂砸456.75億元拿下90MHz頻寬，遠傳以406億元拿下80MHz頻寬排名第二， 台灣大哥大則以304.5億元拿下60MHz頻寬，台灣之星也以197.08億元拿下的40MHz頻寬。

28GHz頻段，也已中華電信拿最多，投入6.18億元拿下600MHz頻寬，遠傳與亞太電信則分以4.12億元拿下400MHz頻寬，台灣大哥大則以2.06億元拿下200MHz頻寬。

陳耀祥指出，第二階段位置競價將於2月21日舉行，目的是為了妥善分配得標者頻率位置，使其能組成連續頻寬，以充分發揮使用效率，位置競價，將分成上、下午兩時段進行，上午時段NCC依得標者繳交的頻率位置意向書判斷彼此有無重疊情形，若頻段均無重疊，即完成兩個頻段的頻率位置分配，若有重疊情形，將進入下午時段一回合報價程序，決定頻率位置分配。

NCC官員指出，第二階段位置競價會訂在2月21日 ，就是希望給予業者較多的相互協商時間。

(中時 )