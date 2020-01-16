志超違反重訊 證交所開罰3萬元 14:272020/01/16 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，志超（8213）子公司分別於107年11月13日、108年2月20日及108年3月21日召開董事會，決議通過新增資金貸與案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #證交所 #志超 也許您會感興趣 推薦閱讀 援疆支教108天 這裡是我們的家 04:102020/01/13 焦點新聞 加速雙語化 櫃買修正重大訊息處理程序 04:102020/01/13 證券．權證 台灣期貨市場穩定成長 109年推兩項新商品 13:342020/01/13 財經 《證交所》外資上周再賣超84.8億元，中石化、開發金、臺企銀重傷 14:322020/01/13 財經 《證交所》上市公司2019年營收微幅下滑0.04％ 15:402020/01/13 財經 櫃買中心展望今年資本市場樂觀 13:062020/01/14 財經 櫃買今年上櫃債券ETF將持續成長 Q4將推出外幣計價上櫃ETF 17:262020/01/14 財經 證交所董事會通過州巧、汎德永業、永固-KY上市案 17:292020/01/14 財經 櫃買公布108年下半年度獲評為優良中央公債造市商名單 17:262020/01/14 財經 證交所：富邦VIX每股淨值掉至2元即下市 18:522020/01/14 財經 財經熱門新聞 陸美簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 美陸貿易協議誰贏誰輸？英媒曝這些人最慘 - 即時 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。