證交所表示，志超（8213）子公司分別於107年11月13日、108年2月20日及108年3月21日召開董事會，決議通過新增資金貸與案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第23款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序之規定，故處以違約金3萬元，並函知嗣後應確實依規定辦理。

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