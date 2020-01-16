台積電在今下午舉行2019第四季財報，與2020首季營運展望法人說明會前夕，竟連續兩個交易日重挫，引起市場側目；以外資在昨大賣超該股觀察，極短線持續調節動作似不未手軟。

受制台積電臉色不佳，使日月光投控、南亞科等半導體相關族群也表現疲軟，加上台塑、中信金等集團股走勢不振，使股王大立光、富邦金、國泰金及統一等權值股力挺大盤無功而返，加權股價指數終場報跌24.95點，為12066.93點，單日跌幅0.21%，成交1386.61億元。

台積電近期曾兩度填息後拉回整理，不排除在基本面疑慮未澄清前，宜注意高檔可能形成短頭架構。此外，美國持續對大陸電信設備大廠華為，施行更嚴格禁令，是否影響未來供貨華為優勢地位，及市場傳美方對台積施壓，為國安理由將「請」台積赴美設廠等，才使用該公司製造的軍用晶片等，都需密切追蹤後續發展。

另外，美中雖已簽署首階段貿易協議，使關稅並未鬆綁，仍是未來中美在貿易等層面上，持續角力觀察焦點。

權值股方面，周四逆勢表現者，包括富邦金、國泰金、兆豐金、鴻海、中華電、長榮航、廣達、股王大立光、南亞、台泥、統一、台玻、聯發科及台達電等。

上市、櫃個股表現方面，除半導體族群普遍表現不佳外，電子股仍是投資追逐焦點，短線包括玉晶光、同欣電、大毅、禾伸堂、世芯-KY、可成、祥碩、嘉澤、新日興、六角、群聯、美律及中美晶等。

(工商 )