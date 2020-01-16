聯準會（Fed）15日（周三）公布經濟報告「褐皮書」，表示美國經濟在2019年最後6周以溫和速度擴張，但美國貿易政策的不確定性仍持續波及企業表現。

Fed在褐皮書中指出，「在許多地區、關稅和貿易的不明確持續影響部分企業。」

報告顯示，在中美簽署第一階段貿易協議之前，美國許多地區仍承受打擊。里奇蒙聯邦準備銀行即指出，該區許多製造商視貿易緊張情勢為眼前最大擔憂，「一些企業調高產品價格，但因關稅影響原料成本，使得企業面臨利潤低迷之苦。」

(工商 )