Fed褐皮書：美經濟溫和成長 14:272020/01/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）15日（周三）公布經濟報告「褐皮書」，表示美國經濟在2019年最後6周以溫和速度擴張，但美國貿易政策的不確定性仍持續波及企業表現。 Fed在褐皮書中指出，「在許多地區、關稅和貿易的不明確持續影響部分企業。」 報告顯示，在中美簽署第一階段貿易協議之前，美國許多地區仍承受打擊。里奇蒙聯邦準備銀行即指出，該區許多製造商視貿易緊張情勢為眼前最大擔憂，「一些企業調高產品價格，但因關稅影響原料成本，使得企業面臨利潤低迷之苦。」 (工商 ) #企業 #貿易 #美國 #fed #褐皮書 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡連任 中小企總盼恢復兩岸對話 10:522020/01/13 財經 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 18:102020/01/13 財經 美學者：簽署貿易協定不代表貿易戰結束 10:562020/01/14 兩岸 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 11:422020/01/14 國際 沒打完！貿易協議簽署前 陸《陶然筆記》透露新關鍵 07:002020/01/15 國際 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 09:282020/01/15 國際 中美簽協議前 人幣小幅回貶 04:092020/01/16 話題觀察 鼠年「錢景」可期 04:092020/01/16 論壇廣場 較勁近2年 陸展現抗美實力 04:102020/01/16 國際大事 《美股掃瞄》美股消息面：Fed褐皮書指貿易緊張帶來負面影響 08:522020/01/16 財經 財經熱門新聞 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 陸美簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 川普要去北京 下一輪談判快了？陸官媒打臉 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 台積電去年Q4超標！營收、獲利同創新高 EPS 4.47元 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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