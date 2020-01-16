春節假期將至，行政院會今天聽取「109年春節期間相關服務措施」報告，行政院長蘇貞昌在聽取報告後裁示，交通部務必強化應變機制及疏運安全，特別是國5前往蘇花改、蘇花改新通車路段與原台9線的匯流路段都是易壅塞的高風險區；非洲豬瘟防疫也不能打烊。

今天是春節假期前的最後一次行政院院會，自23日起將有七天的春節連續假期；對於期間政府各項服務措施，包括交通疏運、醫療防疫、安全維護、穩定民生物資等，蘇貞昌要求相關部會做好整備工作。

蘇貞昌強調，政府運作與服務沒有空窗期，各機關一定要有「假日門市」的觀念。他要求相關部會首長、各地方政府首長都應注意所屬機關如有假日門市需求者，須事前妥善盤點規劃，善用科技工具協助掌握狀況，遇到問題立即解決。

在交通方面，蘇貞昌說，交通部須積極宣導各項措施、切實掌握疏運狀況，加強台鐵餘票釋出、機動增班等資訊揭露，並強化應變機制及疏運安全。去年底、今年初3條新通車的路段，將首次加入疏運，特別是國5要前往蘇花改及蘇花改新通車路段與原台9線的匯流路段，都是易壅塞的高風險區，交通部務必事先做好預防因應。

照護防疫方面，蘇貞昌表示，衛福部除加強關懷弱勢，長照及福利服務不中斷外，因國內外旅客往來將大幅增加，為防範中國新型肺炎傳播，要求衛福部及相關單位加強疫情監測與邊境檢疫。另外，當前正值流感高峰期，他也呼籲國人儘速前往接種疫苗，及早獲得足夠保護力。

對於台灣守了好久的非洲豬瘟，蘇貞昌強調，相關防疫措施不僅春節不打烊，更要做到滴水不漏，要求農委會與相關部會持續嚴格把關。

在安全維護與物價平穩方面，蘇貞昌指出，包含治安、道安（酒駕取締）、居家安全及公共建設的工安，與關鍵基礎設施（能源、水資源、通訊傳播、交通、金融等）的安全維護與緊急應變，還有維持民生物資的供應平穩等，要求相關部會加強辦理。

此外，蘇貞昌要求，環保署應督管各縣市環保局在過年期間、長假時，針對各風景區可預見遊客增加後所產生的垃圾清運要做好準備。

(工商 )