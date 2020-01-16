台灣港務公司指出，有民間申請人依促進民間申請參與公共建設法第46條規定申請以民間自行規劃方式投資興建經營臺中港105號碼頭大宗散雜貨裝卸儲轉業務，臺中市碼頭倉儲裝卸職業工會擔心碼頭出租後影響既有裝卸業者的煤炭裝卸業務或工作權，因此要求保留1座公用碼頭供煤炭裝卸作業，港方為落實綠色港口，會兼顧業者投資意願與勞工權益。

基於港口管理機構之角色，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業之揚塵逸散污染，港務公司實施逸散性貨物集中管理，又國內外環保意識高漲，環保法令規章也日趨嚴格，在這股綠色港口的發展趨勢下，港口要改善或投資使用環保的密閉式裝卸設施，提供符合環保規範的現代化專業（專用）碼頭有其必要性，也唯有不斷的改善與進步，國內的港口海運發展才能永續經營下去，碼頭工人工作權進而能夠受到保障。

該公司依行政院105年11月21日核定之「臺灣國際商港未來發展及建設計畫（106～110年）」，臺中港105號碼頭可供民間業者投資興建相關卸料與儲運設施，以提高臺中港西側港區煤炭、散雜貨等之裝卸服務水準，故民間申請人為提昇裝卸作業效率規劃於臺中港105號碼頭投資經營散貨裝卸儲轉業務，交通部已於108年4月28日授權港務公司依促進民間申請參與公共建設法相關規定辦理。

港務公司分別於108年8月6日及108年12月19日召開公聽會及說明會，聽取各利害關係人就民間申請人規劃構想及港務公司招商營運規劃草案之意見，以利研訂本案最適招商條件。本招商案未來不論依促進民間參與公共建設法或商港法辦理，均將採公開評選方式擇定臺中港105號碼頭營運業者，並將對勞工權益之保障納入評選項目之一。

為兼顧專業永續發展、業者投資意願及勞工權益照顧，港務公司誠摰期盼既有裝卸公司及潛在投資業者均能踴躍遞件申請，以追求公司永續發展與港口繁榮，共創多贏局面。

(工商 )