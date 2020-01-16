資誠（PwC）聯合會計師事務所將於2020年2月舉辦第六屆「PwC’s Explorer Camp」人才探索營，邀請近百位碩士在校生參與資誠今「新時代，新技能」計畫，融入AI科技元素及軟實力課程，讓學生在就職前更了解工作面臨的挑戰，以數位科技解決問題。

在AI新世代浪潮下，今年在營隊活動的面試，融入了新奇有趣的「AI Video Interview」，將以往的電話或面對面的面試，改為視訊的方式進行。

2020年營隊的面試也精心策畫第二階段的「AI遊戲宇宙交易大賽」體驗，透過人工智慧科技，紀錄同學在活動中最真實的反應，透過活動引領大家了解自己、發掘自我優劣勢與表現，與夥伴們進行互動交流，並進行自我探索。

資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛指出，面對數位科技的時代，大家必須學習如何和新科技相處，希望透過活潑多元的體驗，提高學員的參與動機，滿足年輕人多樣化的需求，也透過遊戲活動幫助學員探索自我，踏實地構築屬於自己的職涯夢想藍圖，準備好面對數位科技新時代。

(工商 )