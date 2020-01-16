台南市環保局推廣將廢棄稻稈製成稻草蓆覆蓋農田或空地。（劉秀芬攝）

台南市環保局推廣將廢棄稻稈製成稻草蓆覆蓋農田或空地。（劉秀芬攝）

為避免農民稻米收割後於田間燃燒稻草造成空汙或火災，台南市環保局推廣將廢棄稻稈製成稻草蓆覆蓋農田或空地，16日邀後壁區農民至粕面宋江公園參觀稻草編織機器，台南市長黃偉哲也現場操作，並鼓勵民眾廢棄稻稈再利用。

環保局近年推動工地採用稻草蓆覆蓋裸露空地，引進兩台稻草蓆編織機，一台機器一天可以織出1.5分地使用量，稻草蓆可以覆蓋在收耕後農田、工地，防止雜草叢生，可以取代菜園、果園黑色塑膠布，暨環保又省錢。

環保局已於台南市工地試驗近50公頃，除了可以減少工地揚塵，稻草蓆也可回收再利用，成效良好，未來希望與各農會、社區合作，推廣稻草蓆編織機。

16日也親自體驗操作草蓆編織機的黃偉哲表示，為了維護空氣品質，對於稻草的再利用，確實有時有其必要，所以藉著這個機會來宣導，把稻草編成稻草蓆來覆蓋農田，或作為肥料，都有很好的效果。

環保局現場也示範空拍機監視農田有無焚燒稻草，不僅數度快又可擴大巡視範圍，並節省環保局巡查人力。

(中時 )