網友在好市多購買知名品牌的巧克力，打開來吃後，竟發現裡面有小蟲。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

網友在好市多買巧克力，開箱後卻驚見裡面出現小蟲子。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多驚見蟲蟲危機？近日有網友在臉書上PO出，知名品牌巧克力有蟲的畫面，讓網友們集體崩潰，但其實根據美國食藥監管局的規定，每100公克的巧克力，只要裡面的昆蟲肢體不超過60個，都是可供人食用的。

近日有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》貼文，糟糕！到底吃下去多少蛋白質？並附上三張照片與一則影片，只見知名品牌的巧克力片中，竟然有條蟲鑽來鑽去，相當活潑。

影片曝光後，也立刻引發網友熱議，「也太噁了吧」、「這樣的包裝到底是怎麼鑽進去的？」、「啊啊啊！我都一口一塊，根本不可能發現」、「超噁！嘔嘔嘔」、「買巧克力還送蛋白質」、「看完不敢買啦」、「拿去退貨吧」、「這款很有機」。

不過後來也有網友解答，製作巧克力要先讓可可豆在露天環境發酵，在這個過程，很有可能會有小蟲爬來偷吃，後來就被困在巧克力裡，而美國食藥監管局（FDA）的條例規定，只要每100克的巧克力裡面，含有少於60隻的昆蟲肢體，都被認定是可供人食用的。

(中時電子報)