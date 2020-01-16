市府原民會16日舉行「原藝交響燈區」宣傳記者會。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中展現十足「原民力」! 台中市政府原住民族事務委員會在主展區規劃「原藝交響燈區」，邀請曾榮獲第25屆金曲獎最佳原民歌手的阿美族藝術家阿努•卡力亭•沙力朋安，為燈區創作專屬主題曲；以台灣16族及南島語系原住民族樂器、歌舞文化為主題，讓民眾不僅賞燈，還能聆聽到最具原民特色的樂舞表演。

台中市政府原民會16日於台灣大道市政大樓，舉辦「原藝交響燈區」宣傳記者會，邀請台中市和平區博屋瑪國小及和平區部落耆老共109位齊奏泰雅族口簧琴古調，為原藝交響燈區拉開序幕；吸引不少洽公民眾駐足聆聽，感受富含原民文化的音樂饗宴。

原民會主委林益陸說，原藝交響燈區除展現原住民族樂器、歌舞文化，並邀請原住民藝術家參與創作，結合傳統工藝及科技燈光藝術串聯南島文化，讓更多民眾看見台灣原住民族多元文化特色。現場也安排文創攤位、手工藝品DIY及原民精品館，讓民眾賞燈之餘，還能看表演、逛原民市集攤位。

林益陸指出，此燈區邀請阿美族藝術家阿努•卡力亭•沙力朋安，創作主題曲記者會特到現場現唱。他年輕離開部落到都市工作，後來又回到部落尋找逐漸失去的民族認同，致力於藝術創作、部落文化傳承及族語推廣，主題曲以自身的經驗創作，從原住民祖先說起，訴說台灣原住民族與南島語族的故事。

(中時 )