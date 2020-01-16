武漢肺炎疫情 疾管署提升旅遊疫情二級警示 14:472020/01/16 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳染病防治醫療網指揮官莊銀清(左起)、疾管署副署長莊人祥、防疫醫師洪敏南等人，說明赴武漢獲取肺炎疫情的最新資訊。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應中國大陸武漢地區嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國近日安排傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、防疫醫師洪敏南前往該地，16日由疾管署副署長莊人祥和兩名專家共同召開記者會，說明當地最新疫情發展與防疫應變作為。 疾管署副署長莊人祥表示，因泰國和日本相繼出現未赴華南海鮮市場的確診案例，研判武漢當地雖不排除有限人傳人風險，但因感染源尚未釐清，宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示，提醒國人近期如將前往該地，應做好個人防護措施。 (中時 ) #疫情 #武漢 #警示 #防疫 #旅遊 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 首現1死亡病例 04:092020/01/12 兩岸新聞 武漢肺炎傳死亡病例 台港警戒 04:092020/01/12 全球財經 陸方公布首起死亡案例武漢肺炎冠狀病毒 疑來自蝙蝠 04:102020/01/12 社會新聞 香港再增7例疑似武漢肺炎！最年輕僅3歲 10:362020/01/12 生活 陸方點頭 疾管署將赴陸查肺炎 18:462020/01/12 生活 武漢新型冠狀病毒感染肺炎 717人接受醫學觀察 23:152020/01/12 兩岸 台無武漢肺炎 專家將赴陸防疫 04:102020/01/13 兩岸新聞 《台北股市》小英勝選，台股慶賀 09:262020/01/13 財經 獨》掌握武漢肺炎 我方人員昨已抵武漢 13:072020/01/13 政治 日本首次確認武漢新型肺炎 陸籍患者去過武漢 12:342020/01/16 兩岸 生活熱門新聞 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 韩国瑜不喝酒睡不着？专家一句话打脸 - 生活 尾牙解酒有撇步 營養師公認：這方法最有效 - 生活 用吃殺死癌細胞！專家大推15種食材 - 生活 大陸對美農產全面開放 專家憂下一個輪到台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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