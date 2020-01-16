因應中國大陸武漢地區嚴重特殊傳染性肺炎疫情，我國近日安排傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、防疫醫師洪敏南前往該地，16日由疾管署副署長莊人祥和兩名專家共同召開記者會，說明當地最新疫情發展與防疫應變作為。

疾管署副署長莊人祥表示，因泰國和日本相繼出現未赴華南海鮮市場的確診案例，研判武漢當地雖不排除有限人傳人風險，但因感染源尚未釐清，宣布自即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示，提醒國人近期如將前往該地，應做好個人防護措施。

(中時 )