2020總統大選，館長陳之漢發出「祭品文」，表示若蔡英文連任就要請吃一萬份雞排，如今選舉結束，館長也將兌現承諾，日前還打趣說要發3公分大的雞排。今（16）日凌晨館長宣布，將找三位立委一起分區發放雞排。

館長拿出一萬份雞排打賭蔡英文連任，選後更加碼到一萬二千份，表示這樣六都剛好可以平均分配，一個城市發兩千份。日前館長拿出「3公分迷你雞排」，表示先前也沒說要發多大的雞排，因此預告網友，可能會拿到迷你雞排，引發熱議。

今日館長在臉書宣布，感謝高嘉瑜、王定宇、林淑芬三位立委幫忙發雞排，將分區域發放，包含台北、新北、台南，而發放時間近期會再公布，其他地區則之後確定。

網友也相當期待可以吃到雞排，留言表示，「台北人敲碗等雞排」、「吃起來」，也有人許願「台中可以找莊競程跟陳柏惟嗎」、「高雄找劉世芳」、「台中可以找3Q哥啊」！

(中時電子報)