台灣用戶高達 2100 萬的 LINE App 又更新囉，繼先前針對 iOS 版本加入系統級深色模式的支援後(Android更早前的版本已支援)，目前在 Android 以及 iOS 雙平台的版本都已跨入 10.0，加入可將影片當作個人檔案封面的方式，能展現更強烈的個人風格。

當前，只要將手機中的 LINE 更新到最新版本(iOS 平台為 v10.0，Android 平台為 v10.0.1)，都可支援將影片做為 LINE 個人檔案封面的功能。現在點選 LINE 的個人檔案，選擇要更換個人封面時，即可選擇影片素材，影片素材因為要針對 LINE 個人封面的長寬比例進行裁減，可以先預覽一下播放的效果，片長最長 15 秒。確定影片的預覽結果是你所想要的話，即可套用。套用同時可以選擇要不要將這一段影片同時分享到 LINE 的限時動態，跟好友分享。

如果你絞盡腦汁，運用創意找了一支影片做為 LINE 個人封面，但是好友卻看不到效果的話。根據實地測試，請好友也將 LINE 更新到最新版本後，就能順利看到效果囉。

(中時電子報)