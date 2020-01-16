由綜藝天王胡瓜主持的《醫師好辣》從1月13日起每週一至週五晚間11點在中天綜合台播出！各科醫師好手組成的「好辣醫師團」，透過節目傳達正確的健康和醫療觀念，廣受觀眾粉絲喜愛。胡瓜坦言主持《醫師好辣》後，除了增添許多健康與醫療知識，也更體恤醫護人員的辛苦，表示：「以前都不看社會版新聞，現在會關注哪位醫師被罵，哪位護理師被打。」並呼籲觀眾朋友要多尊重與體諒辛苦的醫護人員。

千萬別覺得日劇「白色巨塔」裡誇張的醫學事件只是偶像劇劇情，「好辣醫師團」異口同聲表示，在醫院與急診室可謂「三天一小吵，五天一大鬧」，發生多荒謬的事情都不意外，甚至會遇上逃跑中的詐欺犯！急診科醫師賈蔚在中天綜合台《醫師好辣》節目中指出，曾遇過一對男女急診時聲稱從二樓陽台意外摔下，男方腰椎壓迫性骨折，女方腳踝骨折，兩人卻堅持只要打石膏絕對不開刀，並不斷催促他動作快一點，沒想到過不到10分鐘，警察竟帶著那兩位病患的照片到醫院「抓人」！一問之下才了解，原來兩人是電信詐欺犯，為躲避警察的追捕從二樓一躍而下才受傷，賈蔚大嘆：「當醫師還要明察秋毫，隨時注意病患的所有狀態，不然哪天殺人犯跑到醫院都不知道。」

而婦科病困擾不少女性朋友，成年女性罹患婦科疾病的比率甚至高達90%，但有些看診原因讓醫師哭笑不得。婦產科權威鄭丞傑醫師在中天綜合台《醫師好辣》中分享，曾遇過超離譜的看診原因，有位女性的私密處不斷反覆感染長達一年之久，換了許多家醫院也檢查不出病因，內診時他發現該女子陰道內壁有塊突起物，拿鑷子輕敲發出像敲擊到硬物般「叩叩叩」的聲響，開刀後發現竟是情趣用品卡在體內，由於物體留在體內時間過久，甚至已陷入陰道側壁裡，他問病患什麼時候使用過此用品，病患自己也搞不清楚，讓醫師搖頭大嘆如此荒謬的看診經驗真是永生難忘。想看更多精彩內容請鎖定中天綜合台36頻道週一至週五晚間11點《醫師好辣》。

(中時電子報)