高雄市長韓國瑜角逐總統失利，接下來將要面臨罷韓壓力。資深媒體人韋安認為，台北市長柯文哲鐵定會「挺韓」不被罷免，否則剩下自己變成民進黨的主要敵人，日子一定也不好過，「柯韓聯手抗綠，也是一場精彩大戲」。

2020總統大選落幕，近日外界焦點放在「罷韓」一事。據TVBS的最新民調指出，高雄市民有53%同意罷免，而不支持罷免的人佔32%。總統蔡英文昨被問及，有人主張由總統公開呼籲選戰已經結束，不要發動罷免行動，蔡回應，這次罷免行動由民間團體發起，選舉與罷免都是憲法所賦予的權利，尊重高雄市民的決定。然而，柯文哲則認為，民進黨應該不會全力打罷韓，把韓國瑜留下，2022年會很好選。

韋安則在臉書指出，柯文哲鐵定會「挺韓」不被罷免，政壇也沒人真的幫得了韓。他認為，若剩下柯變成民進黨的主要敵人，日子一定也不好過。「柯韓聯手抗綠，也是一場精彩大戲」。

對此，網友則認為「柯嘴巴有甜過他很多嗎？酸韓的時間比較多啊！柯就是善變，有好康是朋友，沒好康跟著罵罵號啊！韓還欠他什麼呢？」、「是龍是蛇，尚未可知，兩人會聯合的」。但也有網友認為「有韓國瑜的國民黨才會在民進黨施政不力時重整」。

(中時電子報)