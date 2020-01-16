歐漢聲（歐弟）16日難得帶著4歲的大女兒jojo出席參加巧虎電影《英雄遊樂園》首映會，談到休息近3年的感想，他表示心情調適極好，由充分時間陪伴兩個女兒成長，也因為曾經在原生家庭得不到溫暖，他意外透露在這3年之間，終於與長期無來往的母親和解的心路歷程。

原來在歐弟14歲那年，母親因承受不住父親向外借高利貸，選擇離婚並且離開家庭，當時14歲的他只能自立自足，半工半讀存錢為父親還債，整個青少年到30歲以前，他坦言被原生家庭的缺愛影響，甚至個性自卑陰暗，直到近幾年歷結婚生女，他決定放下以往心中的結，「就是等同跟自己和解吧，也是原諒當時媽媽的離開，所以這3年時間，我把媽媽接來家裡一起住，讓老人家感受三代同堂，小朋友也黏著奶奶。」

歐弟還說自己以前比較封閉，「現在連坤達和幾個好友看到我，都會說我面相慈善，不像以前這麼防備心重，家族大小事也是我來接手處理，感覺很好，也感謝是太太和兩個女兒給我的啟發。」

而談到與兩個女兒相處，歐弟說自己在家中是慈父也是大玩偶，玩耍都要爸爸陪伴，射手座的jojo在首映會現場面對媒體，活潑不怕生，父女倆穿著皮衣帽t超級可愛，而他也讚巧虎是父母心中大神，更笑稱巧虎比現在的韓星都紅，女兒從小即是巧虎的學生，凡事巧虎說的，女兒都照辦。

梁赫群一家人也去看首映。（全民大劇團提供）

(中時 )