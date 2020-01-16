清華大學生物醫學工程所副教授陳韻晶（左二）等率領的研發團隊，近期共同研發出對付癌細胞的最新療法。（清大提供／陳育賢傳真）

清華大學生物醫學工程所副教授陳韻晶率領的研發團隊，近期共同研發出對付癌細胞的最新療法。（清大提供／陳育賢傳真）

清華大學生物醫學工程所副教授陳韻晶、助理教授魯才德，近期共同研發出對付癌細胞的最新療法，可在注射特殊一氧化氮奈米載體後，把惡性腫瘤血管「正常化」，即可為癌症藥物和免疫細胞「造橋鋪路」，讓治療部隊如木馬屠城般進入腫瘤內部，有效殺死癌細胞。

陳韻晶指出，過去化療或標靶藥物等癌症治療方針主要在殺死癌細胞或腫瘤血管，但因腫瘤血管功能和結構異常，癌症藥物難以順利到達目標，且若留下少數癌細胞沒殺死，轉化為具有抗藥性的癌細胞，就可能造成癌症復發或轉移。

清華研究團隊翻轉當前抗癌觀念的創新治療方式，是「策反」原來作為癌細胞幫凶的新生血管，將壞血管「改邪歸正」，成為能幫助癌症藥物進入敵營的好血管。

陳韻晶解釋，亂長的腫瘤血管正常化以後，就能幫抗癌藥物和免疫細胞「造橋鋪路」，讓它們順利進入腫瘤，發揮治療效果。

但是誰能策反壞血管呢？魯才德指出，一氧化氮可使血管擴張、促進血液流通，因此過去被醫學界用來治療心肌梗塞、肺動脈高血壓等疾病，但因為一氧化氮有效輸送分子的時間很短，多用於急性症狀，無法治療癌症這樣的慢性疾病。

研究團隊於是開發出乳酸及甘醇酸聚合物奈米載體，把可以釋出一氧化氮的仿生雙亞硝基鐵錯合物穩定包覆，讓有效輸送一氧化氮分子的時間從短短的數分鐘延長為數天，並且成功蓄積在腫瘤組織，使異常的腫瘤血管恢復正常，如此即可讓治療癌症的藥物及免疫細胞長驅直入腫瘤，一舉殲滅癌細胞。

陳韻晶表示，團隊發現這個利用一氧化氮奈米載體的「造橋鋪路」新工法後，結合免疫細胞療法，應用在動物實驗，已證實可以成功消滅小鼠的肝腫瘤。

魯才德同時強調，新型一氧化氮奈米載體還有容易合成的優點，3個步驟即可合成，便於量產，目前正在申請台灣及美國專利，未來期望能進一步與國內醫院以及製藥公司合作，將這項新型的抗癌療法技轉。

(中時 )