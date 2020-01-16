打了兩年多的美陸貿易戰，雙方終於在15日簽署了第一階段的貿易協議，緩解了市場的緊張情勢。英國《BBC》最新發表評論指出，在這一協議中，美陸雙方領導人都是大贏家，而美國企業、消費者、農民和製造業是最大的輸家。

文章指出，雖然該協議並沒有什麼實質的內容，但簽署協議後將成為美國總統川普的政績，為他參加2020年的總統大選奠定基礎。此外，對大陸國家主席習近平來說，協議的內容都是大陸之前已經同意的項目，並沒有更多的讓步。

台灣、越南和墨西哥則是這次美陸貿易戰的受惠者，儘管達成第一些段貿易協議，估計這些國家的仍會繼續受惠。

而美陸簽署協議後，背後的成本完全由美國消費者和企業來承擔。根據經濟學家推算，美國企業和消費者至今已承擔逾400億美元的成本；美國國會預算辦公室估算，因為徵收關稅引發的不確定性，使美國GDP減少0.3%，自2018年以來，家庭收入平均減少了580美元。

此外，美國農民被視為陸對美徵收關稅主要報復目標的，農民破產因此急遽增加，促使美國聯邦政府為其提供280億美元的救助。有趣的是，BBC認為華盛頓的中國事務評論家也是大輸家。

(中時電子報)