國立公共資訊圖書館首創尋書導航、手機行動借閱及智慧預約書架等服務，連續3年舉辦創新跨界閱讀節活動，2019年榮獲「第2屆政府服務獎」肯定。「We are one！」館長劉仲成16日表示，獲獎是團隊同心努力的成果，「圖書館不只是圖書館」，要打造成「類博物館化」圖書館，才能創造無限可能。

國資圖是全國首座實體與數位合一的公共圖書館，館長劉仲成在2016年9月到任，以進步思維、跨界學習來創新求變；讓更多的書流通出去、更多的讀者走進來，有Insight（洞見）、foresight（宏觀) ，才能看到讀者需求接地氣，以閱讀提升民眾身心靈的幸福感。

「打造第一、唯一，首創iLib Guider！」劉仲成說， 國資圖結合智慧科技，首創尋書導航、全國第一個手機行動借閱及智慧預約書架等設施。其中，iLib Guider（尋書導引）APP 室內定位導航服，獲「107年資訊月百大創新產品-數位政府類」奬項。

劉仲成強調，國資圖扮演全國公共圖書館領頭羊的角色，須思考社會趨勢及民眾期待與需求，滿足迎合現代人的想法，要站在開創性的角色協助其他圖書館發展。

國資圖是每年的閱讀節都推陳出新，2017年結合拍賣會的「閱讀拍賣會」；2018年連結露營活動推出「不閱不睡」；2019年則搭配時下運動風，推出「閱動悅精彩」。

(中時 )