五彩繽紛的花燈映照著小孩的笑臉，校長與小朋友一起祝福大家，鼠年行大運！（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會副展區「文心森林公園」賞燈，除有超萌的戽斗星球動物花燈讓民眾拍到停不下來！還有「生肖遊園地」、「熱帶叢林」、「節慶嘉年華」、「繽紛世界」、「國際明星會」等5大燈區，讓人目不暇給；燈區內每個花燈都是主角，能滿足民眾不同喜好，還沒來的民眾快來賞燈喔。

2020台灣燈會的主燈區將自109年2月8日至2月23日於后里園區開展，屆時除了會有各具特色的主題花燈吸睛外，競爭激烈的全國競賽花燈更是不遑多讓，將非常有看頭哦！

教育局指出，已完成報名2020全國花燈競賽的參賽作品高達621件，有來自台中市(495件)、彰化縣(42件)、臺南市(20件)等17個縣市各界燈藝好手組隊報名。報名者以教師為大宗(占38％，共1,184人)；報名組別以大專社會組最多、親子組(國小、幼兒園)次之，再來是機關團體組，都有百件以上的作品參與比賽，競爭激烈！

教育局說，完成報名的競賽花燈作品名稱及簡介，有與慶祝傳統節慶相關的主題花燈，如鼠報平安福滿門、青花萬簇迎金鼠等花燈，充滿喜氣洋洋的過年氛圍；亦有取鼠年諧音的趣味花燈，如有情人終成眷鼠、鼠鼠有戀過 幸福摩天輪、好鼠(事)發生(花生)等花燈，展現不同凡響的創意；還有參賽者直接把「台中」意象放進作品裡，如：「珍」愛台中，如「鼠」家珍、小錢鼠戀上太陽餅等花燈，結合了在地文化與特色，光從花燈作品名稱及介紹就讓人期待萬分！

台中市政府教育局長楊振昇表示，獲得全國花燈競賽燈王獎者，獎金高達5萬元；另獲特優獎者，獎金1萬5000元、優等獎金8000元、甲等獎金5000元、佳作獎金1,500元。參賽作品將於109年1月30、31日兩日上午9時至下午4時在后里森林園區-花燈競賽燈區辦理收件，千萬別錯過時間喔！

(中時 )