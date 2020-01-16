延續這一兩年的「數位紅包」風潮，街口宣布，今年紅包活動將在由亞洲女神潤娥代言的即時通訊軟體Jello上進行，1月17日起至農曆年期間，將推出一波波的紅包活動，人人都有多個紅包可以領，甚至會發出四個百萬紅包！玩法創新有趣，選數字看運氣、多人搶紅包比手氣，以及與好友互發紅包，將喜氣擴及朋友圈，讓發紅包不再只是傳統習俗。Jello品牌代言人潤娥也呼籲大家，快揪身邊的親朋好友一起下載今年過年必備的拜年神器Jello，並且連結街口電子支付帳戶，即可轉帳、發紅包、搶紅包討吉利！

今年的紅包活動搶在農曆春節前夕開跑，並延續到開工後，共四波讓大家過年期間皆可參與到各式紅包活動。Jello將發出總額超過1.5億元的紅包，並祭出四包百萬元紅包，且強調發出的紅包現金將轉入街口帳戶，用戶能即時提領至銀行帳戶，不用等銀行上班才能領。街口預期透過本次活動，將Jello會員數將衝到300萬。

＊紅包活動1選組活動：幸運數字1~9任你挑 或賭百萬紅包！

選組活動將分為兩個波段進行，用戶能從Jello APP聊天室首頁點進活動網頁，每人任選1~10號其中一個幸運號碼，人人都有獎。若選擇1~9號，將均分所選的數字搭配的「對應紅包金額」；若選10號，則採抽獎方式，只會抽出一位幸運得主獨得100萬。第一階段暖身活動的對應紅包金額從10萬到90萬，第二階段則正式增至100萬到900萬！總計兩個階段將發出5,150萬元的紅包，紅包活動結果將統一公布，並立刻發出現金紅包！究竟是該賭一把，獨得百萬元獎金，還是和其他用戶一起分享獎金？又或是哪個數字均分完的獎金金額最高呢？快趁新年期間試試看手氣！

選組活動重點時間：

(1)第一階段：1月17日 (五) 凌晨 00:00開始到1月20日 (一) 中午12:00截止。紅包活動結果將統一在1月20日 (一) 下午15:00公布於Jello APP。

(2)第二階段：1月21日 (二) 凌晨 00:00開始到除夕1月24日 (五) 中午12:00截止。紅包活動結果將統一在除夕1月24日 (五) 下午15:00公布於Jello APP。

＊紅包活動2好友活動：「發紅包賺現金」 還有機會與好友共享百萬紅包

第二個紅包活動緊接著從除夕夜（1/24）開始，只要在Jello上一對一發紅包給好友，對象不重複，雙方將共同獲得一包隨機金額紅包，並與好友均分領取。此外，百萬紅包將在與好友互發紅包的過程中隨機發出，不論用戶是發紅包還是收紅包，都有機會獲得，因此發紅包次數越多，中百萬紅包獎的機會就越大！街口支出，百萬紅包不受下列遊戲規則，也就是第一波8個與第二波5個紅包回饋數量限制，但每包金額須超過50元 (含)。

好友活動相關資訊：

(1)第一階段：1月24日 (五) 下午 18:00開始到1月26日 (日) 晚間23:59:59截止。遊戲規則：發給8位不重複好友，即能獲得隨機金額紅包。根據進一步詢問，街口指出，遊戲規則是用戶每發送一個紅包(前八個紅包，對象不重複)，都會拿到一個隨機紅包 (註：若紅包金額高於50元(含)，便有機會獲得百萬紅包)；發超過8個紅包 (金額達50元以上)，則也有機會領到百萬紅包！

(2)第二階段：2月3日 (一) 早上8:00開始到2月6日 (四) 晚間23:59:59截止。遊戲規則：發給5位不重複好友 (包含第一階段已發過的好友)，即能獲得隨機金額紅包。

(中時電子報)