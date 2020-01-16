主任消保官楊麗萍表示，近來有許多網購或零售業者與融資公司合作，鎖定無信用卡的大專學生或30歲以下無固定薪資的年輕族群。（本報社資料照）

台北市法務局今發布「無卡分期」網購消費警訊，法務局指出，近來有許多網購或零售業者與融資公司合作，鎖定無信用卡的大專學生或30歲以下無固定薪資的年輕族群，推出「無卡分期」購物方案，但此類交易卻極易引發消費爭議，提醒消費者務必審慎評估相關風險，以免權益受損。

主任消保官楊麗萍表示，「無卡分期」大部分並非由零售或網購業者直接提供，而是以債權轉讓方式移轉給融資公司，並由融資公司每月定期向消費者收取各筆分期款項，引發多項交易風險。

楊麗萍說，其中前三大交易風險為「交易總金額遠高於市場商品零售價」、「交易手續費高且提前清償多無費用減免機制」、「部分交易要求消費者簽訂本票」，以分期購物網站「樂分期」為例，實際查詢各產品售價，多遠高於市場商品零售價，像是iPhone11 Pro Max（256G），該網站售價為5萬6608元，APPLE直營店售價為4萬5400元相加甚遠。

法務局提醒，無論是實體店面或網購，消費者在下單前，一定要事先多比價，並針對交易條件加以衡量後再行交易，避免衍生消費爭議。

(中時 )