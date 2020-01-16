昨(15)日「淡北道路」環評過關，有媒體指出本屆環委缺少交通專業學者，在交通爭議未解決情況下通過環評，恐讓類似爭議案件也跟進，環保署表示已結合交通部及台北市政府交通局意見，才作成通過環境影響評估審查決議。

針對媒體指出環評委員沒有交通專業學者，環保署表示環評委員人數有其限制，本屆環評委員之專業以環境保護工作為主體來進行遴選，並依環評之意涵分為生活環境、自然環境及社會環境領域選定專家學者委員。

環保署發布新聞稿澄清，淡北道路開發案經過4次專案小組初審會議，已就各方所關切之交通、生態、文化、地質等議題，徵詢相關各部門的專業意見，專案小組也就跨行政區交通影響、生態環境之衝擊和施工期間空污抵減措施等議題進行充分討論，確認已達環境保護目的，才於昨日提環保署環評委員會進行討論。

環保署表示，由於開發行為可能涉及其他相關部會所職掌之業務權責，例如都市計畫、土地徵收、濕地保育、交通規劃等，對此已徵詢交通部公路總局、文化部文化資產局、林務局及特有生物研究保育中心等意見，再由環評委員綜整各方意見進行審酌作成決定。

(中時 )