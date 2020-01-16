為把關農曆新年食安，食藥署去年底啟動春節複合式稽查專案，特別將網路熱搜名店納入稽查，今公布稽查結果。北市販售奶黃酥餅的「聞明堂」、桃園市販售乳酪球的「杏芳」、老牌上海菜餐廳「春申食府」等均挨罰。

隨著網路購物的興起，今年的春節專案特別新增網路夯品製造業者的稽查，先搜尋出今年的熱門產品，再派員實際走訪製造場地，稽查原料、添加物、製程GHP等，並針對原料及成品進行抽檢。

食藥署簡任秘書林炎英表示，此次不合格的網路熱搜名店、年菜餐廳包括「聞明堂」、「杏芳」、「春申食府」、「湘滿樓川湘料理」、「美安有限公司」、「禾風新盞渡假飯店」及「煙波大飯店」。

其中，「聞明堂」、「杏芳」是目前為止挨罰最重的業者。「聞明堂」因奶黃酥餅、太郎餅及紅豆麻糬餅未標示淨重及、防腐劑成分，遭罰12萬元；「杏芳」則因使用逾期膨脹劑製作200個沙琪瑪，遭開罰12萬元；

「湘滿樓川湘料理」因未將逾期的調味料丟棄，涉儲存不當，遭開罰6萬元；「美安有限公司」現場菜單稱售「烤鱈魚」，實際上所卻使用大比目魚，遭衛生局開罰4萬元；

「春申食府」則因購入了芬普尼超標的白蘿蔔，將其製作成年菜售出，遭衛生單位要求向消費者回收；「煙波大飯店」中的慕拉西餐廳則將澳洲進口的牛肉標記為紐西蘭進口、且使用的雞塊未標示重組肉，可依《食安法》處以3-300萬元罰鍰，目前尚未確定開罰金額；「禾風新盞渡假飯店」則被發現柳橙汁過期，正由衛生局判斷後續處置。

(中時 )