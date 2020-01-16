檢警接獲線報，指新當選山地原住民立委伍麗華的多名支持者，涉嫌在去年12月底、今年1月初2度設宴招待選民共20多人，並在席間為伍女拉票，涉嫌違反選罷法。台北地檢署16日指揮新店警分局、新北市調查處數十人兵分4路搜索，約談涉案的林、陳、游、高姓支持者、選民共21人到案。

據了解，被約談的人士向警調表示，他們是自發性為伍女拉票，伍女並不知情，因此檢警調今天並未約談伍女。

伍麗華是出生於高雄縣茂林鄉的排灣族人，曾為教師、校長，深耕原民教育長達27年，3年前獲屏東縣長潘孟安延攬，擔任屏東縣政府原住民處處長，被喻為「原住民族教育之母」，她今年代表民進黨首次參選，以1467票差距贏過國民黨台東縣議員章正輝，是民進黨首次拿下山地原住民立委席次。

警調接獲線報，指新北市新店烏來區的林姓、陳姓、游姓、高姓原住民為幫助伍麗華當選立委，涉嫌分別在去年12月底、今年1月上旬，2度在新店區某餐廳，邀宴具有投票權的原住民選民共計20多人，每桌約4000元費用，支持者並在席間請求選民投票支持伍麗華，涉嫌以招待免費餐會方式賄選，違反公職人員選舉罷免法之賄選罪。

(中時 )