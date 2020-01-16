劉素幸區長導覽帶領三朝町訪問團觀賞石岡區食水嵙花樣藝術節燈廊。（石岡區公所提供／陳世宗台中傳真）

石岡區姊妹市三朝町由町長松浦弘幸率團一行人，於昨天下午四時拜會石岡區公所，石岡區長劉素幸與前、後任謝震穎、劉宏基鄉長及王偉誠區長、代表會吳維章主席、連榮華副主席、農會張東海總幹事、本區各里里長及全體同仁熱誠歡迎，隨後於集會堂進行交流座談會。

劉素幸說，二十多年前石岡鄉因為農業生產高接梨的需求，每年需要大量的梨穗供應，因為這個因緣在2003年開始和三朝町接觸展開雙方的交流，進而在2007年與三朝町締盟為姊妹市，至此石岡區和三朝町交流更為密切。

劉素幸藉由石岡區近日辦理並引起極大迴響的花樣藝術節活動，行銷今年在本市舉辦的台灣燈會，並邀請松浦町長一行於燈會期間再次來台中觀賞璀璨的台灣燈會。

交流座談會後於石岡區傳統美食小舖舉辦歡迎晚宴餐敘，品嘗在地客家美食，餐敘後由劉素幸區長導覽帶領三朝町訪問團觀賞石岡區食水嵙花樣藝術節燈廊。

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