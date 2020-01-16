針對蔡英文日前接受英國國家廣播公司BBC訪問涉及兩岸關係部分，國台辦發言人馬曉光16日表示，台灣從來不是一個國家，台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能碰的頭破血流，落的身敗名裂。

大陸方面警告民進黨當局領導人，不要自我膨脹，誤判形勢。進一步製造台海緊張動蕩，把台灣帶向危險的境地。大陸維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候、以任何形式把任何一塊中國領土，從中國分裂出去。

蔡英文總統日前接受英國廣播公司BBC專訪，該報導於15日刊登。被問到是否贊成台灣已經獨立？她表示，沒有需要再次宣布自己為獨立國家，「因為我們已經是獨立的國家了，我們自稱為中華民國台灣，並且有政府、軍隊和選舉。」

蔡英文並針對總統大選、兩岸關係、國防等議題進行回應。關於北京對其勝選有何反應？蔡總統說，他們應該認真思考選舉結果所表達的人民期望，這是台灣人民發出的強烈訊息，他們不喜歡一直被威脅；但台灣有成功的民主、有亮眼的經濟，值得對岸的尊重。

(中時 )