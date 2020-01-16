日亞化學工業株式會社（下稱「日亞」）對美國 LED 照明 品製造及經產銷商 Feit Electric Co., Ltd. （下稱「Feit」）提起專利侵權訴訟。

系爭LED 燈絲專利（即日亞之美國專利 9,752,734）係關於一種 LED 燈泡，其 LED 之配置類似於傳統白熾燈泡之外觀。於起訴狀中，日亞主張約有200種不同之Feit之產品侵害了系爭專利 21個請求項中的1項或多項。日亞在 LED 燈絲技術的研發獲得突破性發展後，於2005年提出美國專利號 9,752,734的申請。

日亞在LED之製造及設計的眾多領域（包括 LED 燈絲領域）中的創新紀錄，是日亞之所以能夠維持成為世界領導性 LED 公司地位的原因之一。隨著在美國 LED 燈絲產品的日漸普及，日亞已著手行使其 LED 燈絲之基礎專利，以保護此項深具價值之技術，並維護市場上的公平競爭。日亞致力於保護其擁有之專利及其他智慧財產權，對於任何侵權人將在任何國家採取適當及必要之措施。

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