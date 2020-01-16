中美簽協議 中金樂觀中國GDP增速可調高至6.1％ 15:102020/01/16 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美兩大經濟體暫時握手言和，簽署首階段貿易協議，中國投行中金公司認為，此舉有望拉動中國2020年的GDP增速，估計能從5.9％至6.1％完成保6目標。 香港經濟日報報導，中金公司最新報告指出，中美緩和貿易摩擦勢頭，能使中國發力加碼國內的穩增長政策，故將2020年中國實際GDP增速預測從5.9％上調至6.1％。 另外在人民幣方面，中金公司預估，首階段貿易協議簽署能帶動2020年人民幣匯率走強至6.72水平，看好在中美減少貿易摩擦時，人民幣兌一籃子貨幣有望升值。 (工商 ) #中國 #貿易 #中美 #公司 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 跌破眼鏡！民眾黨竟能拿到政黨票11％ 學者解讀 00:302020/01/12 政治 韓國瑜為何大輸？韓粉客觀分析嘆：5大原因敗了！ 08:222020/01/12 政治 一張表神準預測2020大選 沈富雄：吳敦義被裸退 08:502020/01/12 政治 被友人警告「投不一樣就別來往」 曹西平：自以為是誰？ 08:592020/01/12 娛樂 昔預言韓國瑜將贏60萬票 詹惟中遭打臉駁：憑直覺 10:192020/01/12 娛樂 美方發表祝賀聲明 推崇小英致力兩岸穩定 10:572020/01/12 政治 台中海天橋絕美星空隧道 民眾讚猶如戲劇場景 11:322020/01/12 生活 蔡英文狂掃817萬票連任成功 劉樂妍：不是作票？ 11:412020/01/12 娛樂 未來會參選台北市長？蔣萬安回應了 11:442020/01/12 政治 藍桃園戰將萬美玲拉下鄭寶清：要更能跟年輕人對話 11:472020/01/12 政治 財經熱門新聞 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 即時 人民幣破7慘劇終結？ 美財長這句話藏玄機 - 財經 美陸貿易協議誰贏誰輸？英媒曝這些人最慘 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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