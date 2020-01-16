中美兩大經濟體暫時握手言和，簽署首階段貿易協議，中國投行中金公司認為，此舉有望拉動中國2020年的GDP增速，估計能從5.9％至6.1％完成保6目標。

香港經濟日報報導，中金公司最新報告指出，中美緩和貿易摩擦勢頭，能使中國發力加碼國內的穩增長政策，故將2020年中國實際GDP增速預測從5.9％上調至6.1％。

另外在人民幣方面，中金公司預估，首階段貿易協議簽署能帶動2020年人民幣匯率走強至6.72水平，看好在中美減少貿易摩擦時，人民幣兌一籃子貨幣有望升值。

(工商 )