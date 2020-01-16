想幫全家省錢的媽媽，辦年貨最喜歡先到A量販店買特價品、再到B量販店預購得獎年菜，週末再到百貨公司為全家準備新衣、順手到超市為走春拜訪親友挑個體面的伴手禮。為滿足消費者喜歡在不同量販、百貨精選年貨的需求，即日起在家樂福、大潤發、愛買、頂好超市等4大量販超市，或在新光三越、SOGO、遠東三大百貨刷凱基卡，不需單店湊滿額，跨店滿額即可享3.5％刷卡金回饋！

農曆新年邁入倒數計時，傳統市場無論是生鮮、蔬果均會調漲1至2成不等，凱基銀行建議消費者，採買年貨時，不妨考慮就近到量販店採買，除了可事先看DM挑好各店特價、招牌商品之外，也可以搭配選擇優惠多的信用卡。凱基卡為市面上唯一可在量販跨店累計回饋金的信用卡，無論您是在家樂福、大潤發、愛買還是頂好，只要當月刷卡金額累計滿3,000元，即可獲得2.5％刷卡金，若在商店設定分期交易，再額外加贈1％刷卡金，直接入帳免登錄，回饋最高達3.5％！

辦完年貨也別忘了農曆年前到百貨添購新行頭，無論您想到最新的精品的百貨朝聖、妝點名牌鞋包，還是樣式齊全的專櫃添購新衣，或是頂級超市採買禮盒，在新光三越、SOGO、遠東百貨當月跨店累積刷凱基卡滿1萬元，即可享2.5％刷卡金回饋，若現場設定分期則可加碼獲得3.5%刷卡金，不分南北東西區，凱基卡在手，免湊單店滿額、通通能累計拿回饋。

年節期間若考慮國內出遊走春，加賀屋、礁溪老爺等30家指定溫泉飯店住宿泡湯，最高可賺1,000元刷卡金；出國渡假、在家上網買國外網站商品也別忘了凱基卡不離手，海外消費最高回饋4％。現在可至凱基銀行官網線上申辦，免紙本、免簽名，5分鐘內輕鬆完成申請，新卡戶還能享用最可高1,600元刷卡回饋。

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