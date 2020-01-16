迎接金鼠年，王道銀行（O-Bank）即日起限時推出六個月期年利率1.15％的新台幣高利定存專案，以及滿額登錄最高3％現金回饋的「鼠一鼠二」刷卡加碼回饋專案。 王道銀行即日起至4月30日，推出六個月期年利率1.15％的新台幣高利定存，單筆定存最低起存金額只要新台幣3,000元，上限為新台幣2億元，定存筆數不限，利息採複利計算，到期一次給付，消費者可好好利用定存優惠，將年終獎金和紅包存起來，放大存款效益。

此外，針對農曆新年前後刷卡消費旺季，王道銀行於即日起至2月29日期間推出「鼠一鼠二」刷卡加碼回饋專案，凡於國內外不限通路刷王道銀行簽帳金融卡，除享王道簽帳金融卡原有無上限1％現金回饋之外，只要當月消費滿額並於活動網址登錄成功，即享不限通路的現金回饋再加碼。其中，當月累積刷卡消費滿新台幣15,000元(含)以上，額外加碼現金回饋1％，每月限額500名、加碼回饋金額上限新台幣400元，加上原有現金回饋1％，共計最高可回饋2％；當月累積刷卡消費滿新台幣40,001元(含)以上，則額外加碼回饋2％，每月限額100名、加碼回饋金額上限新台幣1,000元，加上原有現金回饋1％，共計最高可回饋3％。

登錄平台將於每月21日15:00開放登錄，消費前後均可登錄，每人每月可擇一消費門檻登錄，額滿為止。 同時，為鼓勵對地球與社會友善的消費，讓消費成為改變世界的力量之一，王道銀行亦推出「綠色消費力@王道」刷卡加碼回饋活動，即日起至4月30日止，只要當月至活動網址登錄成功，並持王道銀行簽帳金融卡於「綠色消費力合作品牌」中的指定社會企業或B型企業店家刷卡消費，消費金額即享加碼現金回饋4.22％，每月限額5,000名、加碼回饋上限為新台幣100元；再加上上述「鼠一鼠二」加碼回饋專案，消費者最高可享7.22％現金回饋。

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