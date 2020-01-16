警方實施「維護金融機構安全」、「民眾舉家外出住居安全維護」、「鉅額提（存）款護鈔」等工作項目，讓民眾感受警察維護治安、保護人民居住及財產安全的決心。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

農曆新年將近，台中市警方「春安工作」自16日晚間10時起展開，將實施到1月30日深夜12時結束止，為期15天。今年仍無實施檢閱典禮，警方表示，過年期間，除了「加強重要節日安全維護工作」，建立警民防範網絡、落實巡邏預防犯罪，今年「酒後駕車」取締仍是重點勤務，讓市民安心過好年。

台中市警察局長楊源明表示，治安平穩、交通順暢讓民眾安心是警方春安工作主軸，包括，「維護金融機構安全」、「民眾舉家外出住居安全維護」、「鉅額提（存）款護鈔」等工作項目，讓民眾感受警察維護治安、保護人民居住及財產安全的決心。

春節備戰！台中市警察局交通大隊15日啟用「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157．8至151．6公里」及「台61線西濱快速道路南下148．1至1564公里」等區間測速執法設備，春節期間交通執法不打烊，呼籲民眾行經這3處路段時，務必遵守交通規則，以免受罰。

警方指出，今年加強重要節日安全維護工作以治安、交通、加強查緝製造、運輸、販賣毒品犯罪為重點，達到強化犯罪偵防、維持交通順暢、擊潰毒品犯罪為目標；展現警察維護治安決心，讓人民了解警方作為。

(中時 )