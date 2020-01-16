台北市議員王鴻薇16日在臉書發表對國民黨代理主席和中常委的看法。（摘自王鴻薇臉書）

2020大選國民黨慘敗，黨內改革聲浪不斷，由林榮德擔任代理主席。北市議員王鴻薇16日表示，原來規畫的立委曾銘宗被作掉，中常委們竟推派一位以兩岸經商為重的中常委來做關鍵時刻的代理主席，「我失望了！」

王鴻薇今在臉書PO問大家「林榮德是誰？」她表示，林將是協助國民黨要從大敗困境中走出的代理主席，是要秉公處理新任主席補選、中常委改選的主席。

她說，雖認識林榮德，但並不熟悉，相信社會大眾大多也不認識。

王鴻薇指出，國民黨要改革，除了黨主席肩負重任，做為國民黨最高權力機關的中常會當然也要革新，但原來規畫的曾銘宗被作掉，而中常委們竟然推派了一位以兩岸經商為重的中常委來做關鍵時刻的代理主席，「我失望了！」

王鴻薇還說，國民黨中常會裡充斥了老面孔，很多人你不認識他、從未經過選舉洗禮，但就是可以在中常會選舉中呼風喚雨，從2014九合一大敗、2016總統大敗，主席都負敗選責任走人了，但最高權力機關的中常委老面孔還在，即將改選的中常委，他們應該還繼績「健在」吧。

(中時 )